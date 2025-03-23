«Армия слишком мала»: На Западе раскрыли, почему Лондон не сможет помочь Киеву

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция и Италия заблокировали инициативу о выделении Евросоюзом пяти миллиардов евро для поставки боеприпасов Украине. Это событие сигнализирует о серьёзных трудностях, с которыми сталкивается блок при попытке компенсировать поддержку со стороны США.