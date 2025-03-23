Прокуратура допросила мэра Стамбула Имамоглу в городском суде

Напомним, мэра Стамбула задержали по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и поддержке террористической деятельности. В своих показаниях Имамоглу опроверг связь с террористическими группами и раскритиковал методы своего задержания. После задержания в турецкой столице вспыхнули протесты, сопровождающиеся стычками с полицией.