Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова «независимый»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал решение Европейского Союза выделить 10 миллионов евро на поддержку украинских СМИ после прекращения финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Он выразил сомнение в независимости этих медиа.
В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова сообщила, что в 2025 году Евросоюз выделит 10 миллионов евро для поддержки украинских СМИ. Она отметила, что с февраля 2022 года ЕС уже потратил 37 миллионов евро на помощь украинским медиа.
«ЕС решил повысить поддержку “независимых СМИ на Украине”, дав 10 миллионов евро. Как ЕС понимает значение слова “независимый”?» — написал Ульянов в своей публикации в соцсети X*.
Ранее Ульянов высмеял заявления некоторых европейских лидеров о концепции «мира через силу», вспомнив при этом анекдот о «борьбе за мир».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.