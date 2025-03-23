Ульянов: Евросоюз не понимает значение слова «независимый»

В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова сообщила, что в 2025 году Евросоюз выделит 10 миллионов евро для поддержки украинских СМИ. Она отметила, что с февраля 2022 года ЕС уже потратил 37 миллионов евро на помощь украинским медиа.