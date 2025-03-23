Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре»

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал недавние акции протеста в стране, заявив, что «попытки оказать давление» на власти и «определять политику на улице» остались в прошлом. Он подчеркнул, что такие действия, как выход на улицы и демонстрации с участием левых организаций и маргинальных групп, больше не будут иметь влияния на национальную волю.