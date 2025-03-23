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Эрдоган обвинил оппозицию в «уличном терроре»

Эрдоган призвал к уважению к закону.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал недавние акции протеста в стране, заявив, что «попытки оказать давление» на власти и «определять политику на улице» остались в прошлом. Он подчеркнул, что такие действия, как выход на улицы и демонстрации с участием левых организаций и маргинальных групп, больше не будут иметь влияния на национальную волю.

Выступая в субботу в Стамбуле, Эрдоган призвал уважать действующий закон и безопасность граждан.

«День, когда направление политики и правосудия определялось уличным террором, уходит в прошлое, как и старая Турция», — сказал он.

Тем временем мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по делу о коррупции и содействии террористической деятельности, отверг все обвинения и связи с террористическими организациями. В своих показаниях, которые длились пять часов, он раскритиковал методы своего задержания.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного главы Стамбула Экрема Имамоглу не поддаваться провокациям. Кроме того, министр назвал безответственными призывы выходить на улицы.