«Избирательный вывих памяти»: Захарова метко поставила диагноз послу Канады после ее визита к монументу «Родина-мать»

Мария Захарова указала на то, что посол Канады фактически представила Советский Союз в равной степени с фашистской Германией ответственным за начало Второй мировой войны. Представитель российского МИД напомнила Тейлор об исторических фактах, в частности, о том, что отправной точкой, которая привела к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор.