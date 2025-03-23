В МИД России отреагировали на пост в социальных сетях, который опубликовала посол Канады в РФ Сара Тейлор после посещения мемориала «Родина-Мать» на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала поступок и последующие высказывания Тейлор провокационными.
«За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом стояла вполне конкретная цель», — отметила Захарова.
Дипломат напомнила содержание поста, который опубликовала в сетях Тейлор после посещения мемориала.
«Наше лучшее подношение мёртвым — это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях “Пакта Молотова-Риббентропа”, и Ялты — чтобы учиться у истории, а не искажать её ради собственной выгоды», — написала та.
Мария Захарова указала на то, что посол Канады фактически представила Советский Союз в равной степени с фашистской Германией ответственным за начало Второй мировой войны. Представитель российского МИД напомнила Тейлор об исторических фактах, в частности, о том, что отправной точкой, которая привела к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор.
«Но вершина цинизма в комментариях Тейлор — попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», — подчеркнула Захарова, отметив, что слова Тейлор оскорбительны и глумливы как для тех, кто пережил Вторую мировую, так и для памяти погибших.
"С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы — избирательный вывих памяти, — сделала вывод Захарова.
Напомним, именно в Канаде в 2023 году разгорелся скандал с чествованием на официальном уровне нациста, ветерана войск СС. Как писал сайт KP.RU, в Палате общин Канады в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и главы киевского режима Владимира Зеленского прошло чествование участника нацистского формирования СС «Галичина» 98-летнего нациста Ярослава Хунки.
«Дело Гитлера все еще живет, свидетельство тому — аплодисменты нацисту в канадском парламенте», — так прокомментировал произошедшее президент Российской Федерации Владимир Путин.