The Times: Британия планирует депортировать беженцев в балканские страны

«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», — сказано в публикации. При этом сообщается, что принимающие страны будут получать деньги за каждого мигранта.