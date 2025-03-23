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The Times: Британия планирует депортировать беженцев в балканские страны

Лондон будет отправлять в третьи страны мигрантов, которым отказано в убежище.

Источник: Комсомольская правда

Мигранты, которым Великобритания отказывает в предоставлении убежища, могут быть отправлены в третьи страны. Подобные планы уже рассматриваются, пишет издание Times. Речь идет в первую очередь о балканских странах, таких как Албания, Босния и Герцеговина, Сербия и Северная Македония.

Сообщается, что ранее рассматривавшийся британским правительством план отправки мигрантов в Руанду отложен.

«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», — сказано в публикации. При этом сообщается, что принимающие страны будут получать деньги за каждого мигранта.

Подробности о том, как Лондон планировал отправку мигрантов в Руанду, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в Соединенных Штатах Америки набирает обороты широко обещанная президентом Дональдом Трампом и ожидаемая многими американцами кампания по высылке мигрантов. Высылать из страны республиканские власти намерены и граждан уже несуществующих стран. Так, 1182 человека «отправятся» в Советский Союз и Югославию, и еще 254 человека — в Чехословакию.