Ульянов усомнился в независимости украинских СМИ из-за решения ЕС

В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова объявила о намерении Евросоюза инвестировать 10 миллионов евро в помощь украинским медиа к 2025 году. С начала военных действий в феврале 2022 года ЕС уже выделил 37 миллионов евро на поддержку средств массовой информации на Украине.