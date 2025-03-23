В пятницу посол ЕС в Киеве Катарина Матернова объявила о намерении Евросоюза инвестировать 10 миллионов евро в помощь украинским медиа к 2025 году. С начала военных действий в феврале 2022 года ЕС уже выделил 37 миллионов евро на поддержку средств массовой информации на Украине.
«Европейский Союз решил повысить финансирование “независимых СМИ на Украине”, дав 10 миллионов евро. Как ЕС понимает значение слова “независимый?” — задался вопросом Ульянов в своих социальных сетях.
Ранее стало известно, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложит европейским лидерам предоставить Украине два миллиона боеприпасов крупного калибра. Однако она также отметила существующие трудности с выделением нового транша помощи Украине в размере 40 миллиардов евро из-за внутреннего раскола в рядах Евросоюза.