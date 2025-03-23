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Маск: в ЮАР есть партия, призывающая к геноциду белого населения

По словам бизнесмена, партия проводит мероприятия, участники которых призывают к насилию против белых.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск заявил о наличии в Южноафриканской Республике крупной политической партии, которая якобы призывает к геноциду белого населения.

В своем посте в социальной сети X* Маск отметил, что мало кто знает о существовании политической партии в ЮАР, которая активно выступает за «геноцид белых». Он привел пример недавнего мероприятия, на котором толпа скандировала лозунги, призывающие к насилию против белых людей.

Предприниматель также указал на принятие правительством ЮАР закона, легализующего изъятие имущества у белых без компенсации, и выразил недоумение по поводу отсутствия общественного возмущения и освещения этой темы в традиционных СМИ.

Кроме того, Маск упомянул о проблемах с получением лицензии для своей спутниковой связи Starlink в ЮАР, утверждая, что это связано с его расовой принадлежностью.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что правительство ЮАР не проводило конфискацию земель. Он указал, что данный закон направлен на устранение исторической несправедливости и создание равных возможностей для всех слоев населения.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.