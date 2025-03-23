Маск: в ЮАР есть партия, призывающая к геноциду белого населения

В своем посте в социальной сети X* Маск отметил, что мало кто знает о существовании политической партии в ЮАР, которая активно выступает за «геноцид белых». Он привел пример недавнего мероприятия, на котором толпа скандировала лозунги, призывающие к насилию против белых людей.