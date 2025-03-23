Захарова раскритиковала посла Канады за посещение Пискаревского кладбища

По словам представителя МИД России, в этих строках Сара Тейлор «кощунственно сумела выставить СССР», «оттоптаться на решениях Ялтинской конференции» и обвинить Россию в искажении истории. Она написала, что у посла Канады «явный провал» в знаниях истории. Мария Захарова также сочла оскорбительными слова дипломата «для тех, кому удалось выжить в те лютые годы».