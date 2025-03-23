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Маск объяснил расизмом недопуск Starlink в ЮАР

Американский миллиардер Илон Маск выразил мнение, что его компании SpaceX не дают работать в Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за расистского отношения к нему. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Starlink не дают лицензию для работы в ЮАР просто по той причине, что я не темнокожий. Разве это правильно?» — задался вопросом бизнесмен.

В начале февраля в правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX Маска из-за его слов о «расистских законах» страны. Зарубежные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР обязаны предоставить 30% в проекте предприятиям, которые принадлежат темнокожим, чтобы получить разрешения на деятельность. В связи с этим в правящей коалиции стали обсуждать, стоит ли сделать для SpaceX и ее системы Starlink исключение. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».