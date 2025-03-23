Маск объяснил расизмом недопуск Starlink в ЮАР

В начале февраля в правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX Маска из-за его слов о «расистских законах» страны. Зарубежные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР обязаны предоставить 30% в проекте предприятиям, которые принадлежат темнокожим, чтобы получить разрешения на деятельность. В связи с этим в правящей коалиции стали обсуждать, стоит ли сделать для SpaceX и ее системы Starlink исключение. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Политик отметил, что в этой африканской стране «конфискуют землю и плохо обращаются с определенными классами населения».