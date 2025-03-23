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Bloomberg: Пентагон начал проверки на детекторе лжи из-за претензий Маска

Пентагон начал внутреннее расследование, включающее проверку сотрудников на полиграфе, после претензий со стороны главы Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, пишет Bloomberg. Маск ранее потребовал привлечь к ответственности должностных лиц ведомства за распространение ложной информации.

Источник: AP 2024

Илон Маск посетил Пентагон 21 марта для обсуждения сокращения расходов. New York Times со ссылкой на источники писала, что глава DOGE должен получить секретную информацию о планах армии США на случай войны с Китаем. Собеседники газеты также сказали, что компания Илона Маска Space X получила «миллиарды долларов» на создание спутников для борьбы с угрозами со стороны Пекина.

Позже, как передает Bloomberg, Пентагон начал расследование «несанкционированного раскрытия» информации. Виновным пригрозили уголовной ответственностью. Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь написал в соцсети X, что визит Илона Маска не касался засекреченных планов.