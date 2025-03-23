Bloomberg: Пентагон начал проверки на детекторе лжи из-за претензий Маска

Илон Маск посетил Пентагон 21 марта для обсуждения сокращения расходов. New York Times со ссылкой на источники писала, что глава DOGE должен получить секретную информацию о планах армии США на случай войны с Китаем. Собеседники газеты также сказали, что компания Илона Маска Space X получила «миллиарды долларов» на создание спутников для борьбы с угрозами со стороны Пекина.
Позже, как передает Bloomberg, Пентагон начал расследование «несанкционированного раскрытия» информации. Виновным пригрозили уголовной ответственностью. Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь написал в соцсети X, что визит Илона Маска не касался засекреченных планов.