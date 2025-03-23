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Al Hadath: при ударе Израиля по Газе погиб член политбюро ХАМАС аль-Бардавиль

ТУНИС, 23 марта. /ТАСС/. Член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Источник: Reuters

По его информации, аль-Бардавиль находился в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси, расположенном к западу от Хан-Юниса. Вместе с ним погибла его жена, передает канал. ХАМАС пока официально не прокомментировал эту информацию.

Аль-Бардавиль являлся членом Палестинского законодательного совета (однопалатный парламент), а также официальным представителем движения ХАМАС в Хан-Юнисе.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе — освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.