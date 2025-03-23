На данный момент судебные органы еще не приняли решение по ходатайству. Оно станет известно позднее. Прокуратура при этом запрашивает арест для Имамоглу и как минимум еще нескольких подозреваемых по обоим возбужденным против них делам — о коррупции и о терроризме.
Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу
АНКАРА, 23 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула передала в суд ходатайство об аресте мэра этого мегаполиса Экрема Имамоглу. Как сообщает телеканал CNN T? rk, соответствующий запрос обвинение направило в суд.