Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу

На данный момент судебные органы еще не приняли решение по ходатайству. Оно станет известно позднее. Прокуратура при этом запрашивает арест для Имамоглу и как минимум еще нескольких подозреваемых по обоим возбужденным против них делам — о коррупции и о терроризме.