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Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу

АНКАРА, 23 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула передала в суд ходатайство об аресте мэра этого мегаполиса Экрема Имамоглу. Как сообщает телеканал CNN T? rk, соответствующий запрос обвинение направило в суд.

Источник: Reuters

На данный момент судебные органы еще не приняли решение по ходатайству. Оно станет известно позднее. Прокуратура при этом запрашивает арест для Имамоглу и как минимум еще нескольких подозреваемых по обоим возбужденным против них делам — о коррупции и о терроризме.