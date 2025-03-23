Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции

Согласно источникам, речь идёт о тайном дополнении к генеральной лицензии Министерства финансов США, выданной в ноябре 2022 года. Эта лицензия уже допускала ограниченные финансовые операции Chevron в Венесуэле, однако строго запрещала выплаты правительству Николаса Мадуро, включая налоги, роялти и дивиденды. Тем не менее, дополнение позволило компании осуществлять эти платежи, которые, по словам журналистов, были необходимы для поддержания бизнеса в стране.