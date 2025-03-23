Байден тайно разрешил американской компании обходить санкции

Согласно источникам, речь идёт о тайном дополнении к генеральной лицензии Министерства финансов США, выданной в ноябре 2022 года. Эта лицензия уже допускала ограниченные финансовые операции Chevron в Венесуэле, однако строго запрещала выплаты правительству Николаса Мадуро, включая налоги, роялти и дивиденды. Тем не менее, дополнение позволило компании осуществлять эти платежи, которые, по словам журналистов, были необходимы для поддержания бизнеса в стране.
Имеется информация, что в 2023 году Chevron задекларировала налоговые обязательства перед властями Венесуэлы на сумму около 300 миллионов долларов. После прихода Дональда Трампа к власти соглашение было отменено. Chevron обязали свернуть все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA в течение 30 дней.
Ранее Байден сообщил своим сторонникам о желании вернуться на политическую арену. Он считает, что действующий президент Дональд Трамп разрушаем все программы, созданные демократами. 82-летний политик уже провёл разговор с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином.