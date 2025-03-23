Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции

Речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии американского Минфина, выданной в ноябре 2022 года. Эта лицензия позволяла Chevron проводить ограниченные финансовые операции в Венесуэле, однако прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Тем не менее, дополнение к лицензии дало компании возможность осуществлять такие выплаты.