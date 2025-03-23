Bloomberg: Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции

Администрация бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на действующий санкционный запрет, разрешила нефтяной компании Chevron перевести сотни миллионов долларов правительству Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Речь идет о секретном дополнении к генеральной лицензии американского Минфина, выданной в ноябре 2022 года. Эта лицензия позволяла Chevron проводить ограниченные финансовые операции в Венесуэле, однако прямо запрещала любые выплаты налогов, роялти и дивидендов правительству Николаса Мадуро. Тем не менее, дополнение к лицензии дало компании возможность осуществлять такие выплаты.
В 2023 году Chevron задекларировала перед венесуэльскими властями налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. После прихода к власти Дональда Трампа соглашение с Венесуэлой было аннулировано, и Chevron получила указание прекратить все совместные проекты с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал Венесуэлу как враждебное государство и выразил намерение прекратить закупки нефти у этой страны американскими компаниями.