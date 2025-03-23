В ходе израильского обстрела погиб член политбюро ХАМАС аль-Бардавиль

По данным канала, аль-Бардавиль находился в лагере для перемещённых лиц в районе аль-Маваси, который расположен к западу от Хан-Юниса. В этом нападении также погибла его жена. ХАМАС пока не подтвердил и не опроверг информацию.
Аль-Бардавиль входил в состав Палестинского законодательного совета и был официальным представителем ХАМАС в Хан-Юнисе.
Напомним, 18 марта Израиль возобновил военные действия против ХАМАС в секторе Газа. В ответ палестинцы из движения ХАМАС обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в срыве перемирия, назвав судьбу заложников в секторе Газа «неизвестной».