Al Hadath: Член политбюро ХАМАС аль-Бардавил погиб при ударе Израиля по Газе

В результате удара Израиля по сектору Газа погиб член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль. Об этом информирует телеканал Al Hadath. Сообщается, что вместе с аль-Бардавилем погибла его супруга.
Удар был нанесен по окрестностям города Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа. Аль-Бардавиль и его жена находились в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси западнее Хан-Юниса.
Напомним, Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как ХАМАС отверг предложение США о продлении временного перемирия. При этом за несколько часов беспрерывных авиаударов погибли около 170 человек.
Сообщалось, что при ударе Израиля по Газе погибли премьер-министр ХАМАС Иссам ад-Даалис и глава МВД Махмуд Абу Ватфа.