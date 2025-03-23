Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Hadath: Член политбюро ХАМАС аль-Бардавил погиб при ударе Израиля по Газе

Член политбюро ХАМАС и его жена погибли при ударе Израиля по лагерю для перемещенных лиц в Газе.

Источник: Комсомольская правда

В результате удара Израиля по сектору Газа погиб член политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль. Об этом информирует телеканал Al Hadath. Сообщается, что вместе с аль-Бардавилем погибла его супруга.

Удар был нанесен по окрестностям города Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа. Аль-Бардавиль и его жена находились в лагере для перемещенных лиц в районе аль-Маваси западнее Хан-Юниса.

Напомним, Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как ХАМАС отверг предложение США о продлении временного перемирия. При этом за несколько часов беспрерывных авиаударов погибли около 170 человек.

Сообщалось, что при ударе Израиля по Газе погибли премьер-министр ХАМАС Иссам ад-Даалис и глава МВД Махмуд Абу Ватфа.