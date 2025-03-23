Bloomberg: Байден тайно разрешил компании Chevron обходить санкции

Администрация Джо Байдена разрешила компании Chevron работать с Венесуэлой в обход санкций, причем это разрешение было дано тайно. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Сообщается, что компания задекларировала перед венесуэльскими властями налоговые обязательства на сумму около 300 миллионов долларов. Эта сумма была выплачена несмотря на то, что действующий в то время санкционный режим запрещал подобные финансовые операции.
Напомним, указанная компания занимается добычей нефти. В конце ноября 2022 года Вашингтон разрешил Chevron добывать нефть в республике и поставлять ее в США, несмотря на санкции в отношении Каракаса.
Ранее сообщалось, что Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу.
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