Многие молодые немцы не осознают, что ждет их в будущем в свете отмены потолка госдолга и увеличения расходов на оборону в стране, сообщает издание Welt.
Леон Армтропф, один из молодых граждан, поделился своими переживаниями, отметив, что у него «нет никаких перспектив» из-за конфликтов, проблем с климатом и огромных налогов.
В статье подчеркивается, что немецкой молодежи придется нести бремя значительных долгов, которые были разрешены законодателями. Это создает серьезные финансовые риски для будущих поколений.
Издание также указывает на то, что, если ситуация с климатом продолжит ухудшаться, Германия может столкнуться с катастрофическими последствиями, такими как затопления или опустошение. В противном случае молодежь страны будет вынуждена постоянно выплачивать накопленные долги.
Ранее бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что европейские власти все хуже справляются с проблемами граждан, что усиливает общественное недовольство и может привести к массовым протестам.