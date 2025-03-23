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Welt: молодые немцы недовольны отменой потолка госдолга в Германии

Немецкой молодежи придется нести бремя огромных долгов.

Источник: Аргументы и факты

Многие молодые немцы не осознают, что ждет их в будущем в свете отмены потолка госдолга и увеличения расходов на оборону в стране, сообщает издание Welt.

Леон Армтропф, один из молодых граждан, поделился своими переживаниями, отметив, что у него «нет никаких перспектив» из-за конфликтов, проблем с климатом и огромных налогов.

В статье подчеркивается, что немецкой молодежи придется нести бремя значительных долгов, которые были разрешены законодателями. Это создает серьезные финансовые риски для будущих поколений.

Издание также указывает на то, что, если ситуация с климатом продолжит ухудшаться, Германия может столкнуться с катастрофическими последствиями, такими как затопления или опустошение. В противном случае молодежь страны будет вынуждена постоянно выплачивать накопленные долги.

Ранее бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что европейские власти все хуже справляются с проблемами граждан, что усиливает общественное недовольство и может привести к массовым протестам.