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Турецкая прокуратура требует ареста задержанного мэра Стамбула

Турецкая прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать действующего мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает CNN Türk.

Источник: Life.ru

Ему предъявлены обвинения в причастности к коррупционным схемам и поддержке террористической деятельности. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято, и судебные органы продолжают рассматривать ходатайство.

Ситуация вокруг Имамоглу, который считается одним из главных политических оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвала широкий резонанс в обществе. В Стамбуле уже третий день продолжаются массовые протесты. Основными участниками акций стали студенты, которые вышли на улицы, выражая несогласие с действиями властей. По сообщениям местных СМИ, 21 марта полиция задержала более 340 человек в ходе разгона протестных акций.