Турецкая прокуратура требует ареста задержанного мэра Стамбула

Ситуация вокруг Имамоглу, который считается одним из главных политических оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвала широкий резонанс в обществе. В Стамбуле уже третий день продолжаются массовые протесты. Основными участниками акций стали студенты, которые вышли на улицы, выражая несогласие с действиями властей. По сообщениям местных СМИ, 21 марта полиция задержала более 340 человек в ходе разгона протестных акций.