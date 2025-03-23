Welt: Молодые немцы недовольны отменой потолка госдолга

Молодые граждане ФРГ разочарованы решением правительства отменить потолок госдолга. Опасения у молодого поколения немцев вызывает и наращивание оборонных расходов.
«Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы», — цитирует издание Welt Леона Армтропфа, который боится, что ему, как и другим его сверстникам, придется выплачивать огромные долги.
Накануне парламент Германии (Бундестаг) одобрил увеличение госдолга ФРГ, что позволит увеличить расходы на оборонную сферу страны. Согласно инициативе, будущее правительство ФРГ сможет значительно увеличить государственные заимствования, которые пойдут на дальнейшее финансирование расходов страны на инфраструктуру и оборонный комплекс.
При этом в 2023 году госдолг Германии достиг исторического максимума.