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США депортировали 21 мигранта из Венесуэлы на военную базу в Гуантанамо

США отправили 21 мигранта из Венесуэлы на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник в администрации.

Источник: Life.ru

На базе мигранты будут ожидать депортации на родину. По информации властей, большая часть отправленных — это члены венесуэльской банды. Депортационные рейсы проходят каждый день.

Мигранты, которые уже побывали в Гуантанамо, рассказали об условиях. По их словам, они находились в тесных и ветхих бараках, при этом им запрещали выходить на улицу и встречаться с адвокатами.

Гуантанамо — это тюрьма и военный лагерь на Кубе. США арендуют эту территорию с 1903 года.

Напомним, в начале марта пограничники США остановили лодку с мигрантами в Пуэрто-Рико. На борту находились пятеро человек: трое из Доминиканы и двое из России.