NBC: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного юридического статуса более 530 тысяч мигрантов. Если инициатива будет одобрена, срок действия программ их временного пребывания в стране прекратится 24 апреля, сообщает телеканал NBC, ссылаясь на соответствующий документ.
По информации телеканала, речь идет о мигрантах, которые прибыли в США по специальной программе, введенной при президенте Джо Байдене в 2023 году. Она позволяла иностранцам въезжать в страну с поддержкой американского спонсора и работать в течение двух лет. В 2024 году власти временно приостановили прием мигрантов по этой программе из-за опасений, что она может быть использована для мошеннических схем.
Документ, касающийся данной инициативы, предполагается опубликовать во вторник, после чего программы временного пребывания мигрантов должны будут завершиться 24 апреля. При этом уточняется, что те иностранцы, которые воспользовались программой и затем получили законный иммиграционный статус, не будут обязаны покидать страну.
Ранее глава США Дональд Трамп обратился к нелегальным мигрантам с призывом «самодепортироваться» из страны, используя приложение CBP Home. Воспользовавшись данным предложением, мигранты потенциально получат возможность снова приехать в США легальным путем в будущем.