NBC: США хотят лишить юридического статуса более 530 тысяч мигрантов

По информации телеканала, речь идет о мигрантах, которые прибыли в США по специальной программе, введенной при президенте Джо Байдене в 2023 году. Она позволяла иностранцам въезжать в страну с поддержкой американского спонсора и работать в течение двух лет. В 2024 году власти временно приостановили прием мигрантов по этой программе из-за опасений, что она может быть использована для мошеннических схем.