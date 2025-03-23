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Администрация Трампа хочет лишить юридического статуса 530 тысяч мигрантов

В США могут лишить статуса сотни тысяч мигрантов, которые въехали по спецпрограмме Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 530 тысяч мигрантов могут лишиться юридического статуса в США. Соответствующее решение обсуждается в администрации Трампа, информирует телеканал NBC со ссылкой на имеющийся в распоряжении этого СМИ документ.

Речь идет о людях, въехавших в Штаты по специальной программе при экс-президенте Джо Байдене, которая предусматривала иностранцам работать в стране в течение двух лет.

Речь идет прежде всего о мигрантах, прибывших в США с Кубы и Гаити, а также из Никарагуа и Венесуэлы, сказано в сюжете.

Тем временем мигранты, которым Великобритания отказывает в предоставлении убежища, могут быть отправлены в третьи страны. Речь идет в первую очередь о балканских странах, таких как Албания, Босния и Герцеговина, Сербия и Северная Македония. За прием мигрантов им будут доплачивать.

О том, как США собираются высылать мигрантов в страны, уже прекратившие существование, читайте здесь на KP.RU.