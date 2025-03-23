Администрация Трампа хочет лишить юридического статуса 530 тысяч мигрантов

Тем временем мигранты, которым Великобритания отказывает в предоставлении убежища, могут быть отправлены в третьи страны. Речь идет в первую очередь о балканских странах, таких как Албания, Босния и Герцеговина, Сербия и Северная Македония. За прием мигрантов им будут доплачивать.