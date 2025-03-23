Токаев отреагировал на кончину Александра Машкевича

«В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича Президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера стало известно, что умер совладелец Eurasian Resources Group и Евразийского банка Александр Машкевич. Известный предприниматель скончался на 72-м году жизни.
В свое время являлся председателем совета директоров АО «Евразийская финансовая компания», АО «Евразийский Банк».
Был членом Совета иностранных инвесторов при президенте РК.