Токаев отреагировал на кончину Александра Машкевича

«В связи с кончиной известного предпринимателя и общественного деятеля Александра Машкевича Президент Касым-Жомарт Токаев направил родственникам покойного телеграмму, в которой выразил соболезнования и отметил его заслуги в развитии индустрии Казахстана», — говорится в сообщении.