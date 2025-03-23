Журналисты «Голоса Америки»* подали в суд на администрацию Трампа

Иск подан шестью журналистами в суд Южного округа штата Нью-Йорк. Они требуют аннулировать положения указа Трампа, вводящего административные отпуска для работников радиостанции. Поддержку им оказали международная организация «Репортёры без границ» и четыре профсоюзные группы.