Турецкие телеканалы остановили трансляции с мест проведения митингов

Ведущие турецкие телеканалы после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и от дворца правосудия в Стамбуле, где должна быть избрана мера пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу.