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Турецкие телеканалы остановили трансляции с мест проведения митингов

Часть телеканалов продолжает вести трансляции с мест митингов, но ведущие прекратили эфир оттуда после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению. Протесты связаны с задержанием мэра Стамбула, они идут во многих городах.

Источник: AP 2024

Ведущие турецкие телеканалы после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, протестов и от дворца правосудия в Стамбуле, где должна быть избрана мера пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу.

Некоторые телеканалы, в том числе частный Halk TV, продолжают вести трансляции с мест, где проходят протесты. Новости с фотографиями уже произошедших событий продолжают выходить, также транслируются выступления экспертов.

Трансляции остановили такие каналы, как TRT Haber, NTV, CNN Turk и другие.

Несколько дней назад, 19 марта, турецкая полиция задержала Имамоглу — члена крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), а также еще около 100 человек, среди которых есть высокопоставленные сотрудники стамбульской администрации.

Это стало поводом для массовых демонстраций и стычек протестующих с полицией в турецких городах. Имамоглу называют главным оппонентом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.