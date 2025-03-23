Телеканалы Турции остановили трансляции протестов в поддержку мэра Стамбула

На государственных, частных и оппозиционных каналах продолжаются обсуждения внутренней политической ситуации. В эфире участвуют эксперты, но вместо трансляций показывают записи выступлений политиков и ранее произошедшие события.
При этом администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла слухи о давлении на телеканалы с требованием прервать эфиры протестов в поддержку Имамоглу.
Напомним, прокуроры допросили мэра Стамбула и сейчас требуют его ареста. Суд должен вынести решение о мере пресечения утром 23 марта. Имамоглу обвиняют в коррупции и содействии террористической деятельности. Он не признаёт вину и настаивает на своей правоте.