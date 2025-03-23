ВСУ ночью атаковали Россию 59 беспилотниками. Военная операция, день 1124-й

08:05 ⚡️ Средства ПВО уничтожили 59 украинских дронов минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Ростовской областью сбили 29 беспилотников, над Астраханской — 20, по три БПЛА уничтожили в Воронежской и Волгоградской областях, два — в Крыму, еще по одному — в Курской и Саратовской областях.