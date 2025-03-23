Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью атаковали Россию 59 беспилотниками. Военная операция, день 1124-й

29 — сбили в Ростовской области. Утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Саратове и Волгограде. Спустя некоторое время воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:45 Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — уточнил он.

08:31.

08:19 Жилое здание и автомобиль получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

08:10 Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Саратове и Волгограде. С 06:30 воздушные гавани работают в обычном режиме.

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, совершавший рейс в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавили в ведомстве.

08:07 ❗️ Человек погиб в результате атаки БПЛА на автомобиль на трассе Морозовск — Цимлянск, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — уточнил он.

08:05 ⚡️ Средства ПВО уничтожили 59 украинских дронов минувшей ночью, сообщило Минобороны. Над Ростовской областью сбили 29 беспилотников, над Астраханской — 20, по три БПЛА уничтожили в Воронежской и Волгоградской областях, два — в Крыму, еще по одному — в Курской и Саратовской областях.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1124-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.