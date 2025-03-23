Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

«Вы выбрали для себя непростые, но очень важные и нужные сферы деятельности. От вашей работы во многом зависит качество жизни, удобство и ежедневный комфорт каждого человека. Во многом благодаря вам успешно реализуется Государственная программа “Комфортное жилье и благоприятная среда”, в основе которой — обеспечение качественной питьевой водой, капитальный ремонт домов, реконструкция дворовых территорий, совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, озеленение населенных пунктов и другие значимые проекты», — говорится в поздравлении.