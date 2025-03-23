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Лукашенко поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Вы выбрали для себя непростые, но очень важные и нужные сферы деятельности. От вашей работы во многом зависит качество жизни, удобство и ежедневный комфорт каждого человека. Во многом благодаря вам успешно реализуется Государственная программа “Комфортное жилье и благоприятная среда”, в основе которой — обеспечение качественной питьевой водой, капитальный ремонт домов, реконструкция дворовых территорий, совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, озеленение населенных пунктов и другие значимые проекты», — говорится в поздравлении.

Президент выразил признательность большому коллективу отрасли за самоотдачу и преданность делу, адресовал теплые слова ветеранам, чей многолетний труд служит прекрасным примером для молодежи.

«Убежден, знания и высокий профессионализм помогут добиться всех намеченных целей», — подчеркнул белорусский лидер.

Всем работникам отрасли Александр Лукашенко пожелал здоровья, счастья, воплощения самых смелых планов и прогрессивных идей во имя процветания родной Беларуси.