У Запада есть все основания признать Крым — Госсовет РК

«Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом. Оснований для признания Крыма более чем. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике», — сказал Константинов РИА Новости.