Ранее издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении украинского конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
«Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Мы много говорим с первого дня о том, что именно соблюдение всех норм международного права, правильное трактование этих норм и практическое использование является образцом. Оснований для признания Крыма более чем. У нас было законное право на самоопределение, и это самое важное в мировой политике», — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, ни у одного международного эксперта, посетившего Крым с 2014 года, не возникло сомнений в правоте крымчан и трактовании юридических оснований для проведения референдума.
«Ситуация, когда Крым хотели полностью уничтожить как субъект, как идентичность, как культуру, как народ, как людей, — это и дало право на проведение референдума. Крым стал примером бескровной реализации права народа на самоопределение», — сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".