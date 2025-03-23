Поездку Алексея Текслера по Горнозаводской зоне прокомментировал политолог

Важное внимание в ходе поездки было уделено поддержке военных и участников специальной военной операции. В Чебаркуле губернатор посетил 90-ю танковую дивизию, где осмотрел класс операторов беспилотников, оборудованный за счет областного бюджета. Текслер вручил награды отличившимся бойцам и подчеркнул важность взаимодействия с военными. Также глава региона провел встречу с новым главой Чебаркуля, обсудив вопросы благоустройства военного городка и строительства дорог.