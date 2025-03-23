Поездку Алексея Текслера по Горнозаводской зоне прокомментировал политолог

Одной из главных тем поездки стала борьба с паводком и его последствиями в Аше. Текслер лично оценил масштабы природного катаклизма и отметил слаженную работу МЧС, региональных и местных властей. Благодаря оперативным мерам удалось избежать худших сценариев. Вода постепенно уходит, а пострадавшие получают необходимую помощь.
Важное внимание в ходе поездки было уделено поддержке военных и участников специальной военной операции. В Чебаркуле губернатор посетил 90-ю танковую дивизию, где осмотрел класс операторов беспилотников, оборудованный за счет областного бюджета. Текслер вручил награды отличившимся бойцам и подчеркнул важность взаимодействия с военными. Также глава региона провел встречу с новым главой Чебаркуля, обсудив вопросы благоустройства военного городка и строительства дорог.
Традиционно в рамках поездок Текслера особое внимание уделяется строительству социально значимых объектов. В Миньяре губернатор проверил готовность нового больничного комплекса и работу культурно-досугового центра, открытого в прошлом году. В Чебаркуле он также посетил военный городок, где обсуждались вопросы развития инфраструктуры.
Еще одним важным аспектом поездки стало укрепление пожарной безопасности региона. В Миассе Текслер посетил предприятие, производящее пожарную технику, и передал десять новых автомобилей местной пожарной службе. Это мероприятие стало логическим продолжением борьбы с паводком в Аше, подчеркнув важность превентивных мер на будущий пожароопасный сезон.
Поездка губернатора прошла в позитивном ключе, без серьезных провалов со стороны ответственных лиц. Как отмечает Мельников, такие выезды демонстрируют системный подход Текслера к решению ключевых проблем региона.