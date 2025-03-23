Литва намерена заминировать границу с Беларусью

Литва намерена установить противотанковые и противопехотные мины на границе с Беларусью, сообщает Sputnik.by со ссылкой на сайт Минобороны Литвы.
Литва планирует обсуждать вопрос обновления и расширения концепции контрмобильности.
«На основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть укреплен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», — говорится в сообщении.
Финансирование этого проекта Литва хочет получить от ЕС.
Напомни, что в марте 2025 Польша решила установить около одного миллиона противопехотных мин на границе с Беларусью, реализовав программу «Восточный щит» (здесь подробнее).
Тогда же МИД Беларуси отреагировал на планы Польши и Балтии по выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин (подробности здесь).