Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европы заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.
«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — передает издание его слова. По его мнению, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.
Также Стармер положительно оценил инициативы президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Он также подчеркнул, что Лондон и Вашингтон «связаны так, как не связаны никакие две другие стороны».
20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран «коалиции желающих», на которой обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта. В ней приняли участие представители около 30 западных государств. В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство разрабатывает планы военных сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки.
Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон и Париж надеются сформировать «миротворческий корпус» численностью от 10 до 30 тыс. военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. При этом отмечалось, что истребители ВВС Великобритании в рамках урегулирования могут патрулировать воздушное пространство Украины, взлетая с территории Польши.