Лукашенко ждет руководство Пакистана с визитом в Минск в апреле

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично направил поздравления президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.
Беларусь рассматривает Пакистан как одного из главных партнеров в Азии и остается неизменно заинтересованной в углублении двусторонних отношений.
Белорусский лидер отметил, что Пакистан на протяжении своей истории демонстрировал стойкость, мужество и стремление к самостоятельности.
В настоящее время Пакистан играет важную роль в мировых политических и экономических процессах, подчеркнул президент Беларуси.
В поздравлении премьеру этой страны Шахбазу Шарифу Лукашенко особо отметил, что благодаря его личной поддержке Пакистан и Беларусь имеют надежный фундамент для налаживания перспективных отношений.
По словам Лукашенко, двустороннее сотрудничество подтвердили содержательные переговоры, которые прошли в Исламабаде осенью 2024 года.
С большой теплотой вспоминаю нашу встречу, рассчитываю на продолжение дружеского диалога и жду Вас с визитом в Минске в апреле 2025 года.
В ноябре 2024 года президент Беларуси посетил с официальным визитом Пакистан. Во время визита белорусского президента в Пакистан также состоялась неформальная встреча с премьером страны Шахбазом Шарифом и его родными. Александра Лукашенко тепло приняли в семейной резиденции Шарифа в курортном городке Мурри.