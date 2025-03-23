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Лукашенко ждет руководство Пакистана с визитом в Минск в апреле

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Пакистаном и ждет руководство этой страны с визитом в Минск в ближайшее время, говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично направил поздравления президенту Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана.

Беларусь рассматривает Пакистан как одного из главных партнеров в Азии и остается неизменно заинтересованной в углублении двусторонних отношений.

говорится в послании президенту Пакистана

Белорусский лидер отметил, что Пакистан на протяжении своей истории демонстрировал стойкость, мужество и стремление к самостоятельности.

В настоящее время Пакистан играет важную роль в мировых политических и экономических процессах, подчеркнул президент Беларуси.

В поздравлении премьеру этой страны Шахбазу Шарифу Лукашенко особо отметил, что благодаря его личной поддержке Пакистан и Беларусь имеют надежный фундамент для налаживания перспективных отношений.

По словам Лукашенко, двустороннее сотрудничество подтвердили содержательные переговоры, которые прошли в Исламабаде осенью 2024 года.

С большой теплотой вспоминаю нашу встречу, рассчитываю на продолжение дружеского диалога и жду Вас с визитом в Минске в апреле 2025 года.

отметил Лукашенко

В ноябре 2024 года президент Беларуси посетил с официальным визитом Пакистан. Во время визита белорусского президента в Пакистан также состоялась неформальная встреча с премьером страны Шахбазом Шарифом и его родными. Александра Лукашенко тепло приняли в семейной резиденции Шарифа в курортном городке Мурри.