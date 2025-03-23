Лукашенко ждет руководство Пакистана с визитом в Минск в апреле

В ноябре 2024 года президент Беларуси посетил с официальным визитом Пакистан. Во время визита белорусского президента в Пакистан также состоялась неформальная встреча с премьером страны Шахбазом Шарифом и его родными. Александра Лукашенко тепло приняли в семейной резиденции Шарифа в курортном городке Мурри.