Times предупредила об «обществе автоматов Калашникова» на Украине

«Правда в том, что никто на самом деле не знает, сколько оружия сейчас на Украине», — сказал координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC) Федор Сидорук. Он занимается тем, что пытается сформировать актуальную картину того, сколько оружия находится в стране, и определить его местонахождение.