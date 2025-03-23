Оппозиция заявила о превращении Молдавии в полицейское государство

Ранее оппозиционная в Молдавии Партия социалистов осудила инициативу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), которая предполагает введение наказания за так называемую онлайн-дезинформацию и расширение полномочий спецслужб, считая, что это узаконит массовую слежку за гражданами.
«СИБ, усиленный и обученный этой властью под свои нужды, решил окончательно добить демократию в стране. Теперь они хотят узаконить слежку за гражданами без решения суда, прикрываясь “борьбой с электоральной коррупцией. Это уже не власть, а полицейское государство, где оппозиция становится мишенью, а спецслужбы — инструментом политической расправы”, — написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, за последние два года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отобрав их у других правовых структур.
«СИБ получил право шпионить, арестовывать, допрашивать — все без реального контроля. Теперь хотят сделать это нормой. И нет сомнений, что нужный документ не запылится — его быстренько протолкнут без обсуждений, как и все остальное, что нужно режиму партии “Действие и солидарность”, — отметил политик.
Он подчеркнул, что представители оппозиции и так регулярно оказываются под давлением. Лунгу полагает, что преследование за убеждения и взгляды — «это не борьба за законность, это борьба против свободы».
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.