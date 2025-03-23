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Посольство Казахстана в Турции обратилось к соотечественникам

АСТАНА, 23 мар — Sputnik. Посольство Казахстана в Турции опубликовало обращение к соотечественникам.

Источник: Sputnik.kz

В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности.

говорится в сообщении

Отдельно дипломаты обратили внимание на «нежелательность распространения в социальных сетях информации о демонстрациях (митингах) и личных оценок, мнений относительно происходящих событий».

Казахстанцев призвали проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами Казахстана в Турции.

Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:

Посольство Казахстана в Анкаре: +905352734496.

⁠Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле: +905012621465.

⁠Генеральное консульство Казахстана в Анталье: +905394400522.

⁠Генеральное консульство Казахстана в Измире: +905530998789.