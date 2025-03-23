Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Трампом

По словам Пескова, такая встреча должна быть должным образом подготовлена. «Нужно сначала провести непростые технические переговоры. И как раз в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс», — добавил он.
Песков также рассказал, что прошедший телефонный разговор Путина и Трампа был одним из самых продолжительных. Кроме того, он не исключил, что таких диалогов между президентами было больше двух.
Ранее Трамп назвал свои беседы с Путиным рациональными. Он также выразил удивление тем фактом, что, несмотря на постоянную глобальную демонизацию России, между Москвой и Вашингтоном не происходило никаких крупных стычек.