Раскрыты детали телефонного разговора Путина с Трампом

По словам Пескова, такая встреча должна быть должным образом подготовлена. «Нужно сначала провести непростые технические переговоры. И как раз в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс», — добавил он.