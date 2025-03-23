Песков назвал доверительной атмосферу телефонного разговора Путина и Трампа

Фрагмент интервью с Песковым опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», — подчеркнул представитель Кремля.
Атмосфера телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта была абсолютно доверительной, откровенной и конструктивной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фрагмент интервью с Песковым опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», — подчеркнул представитель Кремля.