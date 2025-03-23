К делу о сносе киоска у магазина экс-губернатора подключился еще один орган власти

Истцы требуют демонтировать нестационарный торговый объект, расположенный по соседству с ТЦ, а также взыскать с АО на случай неисполнения решения по 3 тыс. руб. за каждый день просрочки в течение первых семи дней, далее по 5 тыс. руб. за каждый день просрочки. В случае неисполнения решения суда в течение месяца органы власти требуют предоставить администрации района Перми право произвести демонтаж НТО с взысканием с ответчика понесенных расходов.