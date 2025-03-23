Bloomberg: США хотят заключить соглашение о перемирии на Украине к 20 апреля

Президент Владимир Путин сообщил 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. 11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры между делегациями США и Украины.