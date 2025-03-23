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Bloomberg: США хотят заключить соглашение о перемирии на Украине к 20 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. США надеются добиться соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, однако признают, что сроки могут сдвинуться из-за больших расхождений в позициях двух сторон. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его информации, Белый дом, который в начале марта ненадолго приостановил поставки военной помощи Украине, пока не согласился ни на какие ограничения в этом вопросе.

Президент Владимир Путин сообщил 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса. 11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры между делегациями США и Украины.

По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание военной помощи Киеву.