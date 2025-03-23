В Смольном подвели итоги масштабной проверки в Апраксином Дворе

Александр Беглов подчеркнул, что по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры. Апраксин Двор — один из старейших торговых комплексов Петербурга, который долгое время оставался зоной повышенного внимания из-за нелегальной деятельности и нарушений. Губернатор также отметил, что подобные проверки будут продолжены на других проблемных объектах Санкт-Петербурга.