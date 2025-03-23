В Смольном подвели итоги масштабной проверки в Апраксином Дворе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о результатах масштабной проверки, проведенной на этой неделе в Апраксином Дворе. В мероприятии участвовали сотрудники полиции, Росгвардии, миграционных служб и военного комиссариата. Итоги работы глава города опубликовал в своем Telegram-канале.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Среди основных результатов:
— демонтирован 31 незаконный объект;
— изъято контрафактных товаров на сумму 5 миллионов рублей, а также шесть незаконных транспортных средств;
— задержаны нарушители миграционного законодательства;
— вручены повестки в военкомат лицам, уклоняющимся от воинского учета.
Александр Беглов подчеркнул, что по всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры. Апраксин Двор — один из старейших торговых комплексов Петербурга, который долгое время оставался зоной повышенного внимания из-за нелегальной деятельности и нарушений. Губернатор также отметил, что подобные проверки будут продолжены на других проблемных объектах Санкт-Петербурга.