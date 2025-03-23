Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков призвал «не обольщаться» скорым разрешением конфликта на Украине

Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вопрос украинского урегулирования и даже остановки огня полон нюансов, и обольщаться скорыми перспективами разрешения не стоит, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Обольщаться не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа. Предстоит погрузиться в детали», — отметил представитель Кремля, говоря о перспективах урегулирования.

«Есть нюансы, есть вопросы, на которые [РФ и США] предстоит вместе искать ответы. Это как раз очень сложные субстанции, и предстоит большая работа. Мы только в начале этого пути», — заключил Песков.