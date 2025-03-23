Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза

Данное мероприятие состоится 5−9 апреля 2025 года в Конгресс-холле в «Tashkent City». Ожидается участие около 2000 делегатов из 180 стран мира, 15 государств-наблюдателей, а также более 25 международных и межпарламентских организаций.
Откроет мероприятие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ранее выступивший с инициативой о его проведении.
Основной темой предстоящей Ассамблеи станет «Парламентское движение за социальное развитие и справедливость». В ходе Ассамблеи будут обсуждаться такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда, поддержка социальной инклюзии, а также повышение участия уязвимых групп населения в процессе принятия решений.
По итогам ассамблеи примут резолюцию МПС и Ташкентскую декларацию.
Напомним, что соглашение о проведении юбилейной ассамблеи в Ташкенте в прошлом году в рамках 148-й ассамблеи МПС подписали председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева и генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.