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Впервые в истории ЦА: в Ташкенте пройдет 150-я ассамблея Межпарламентского союза

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Впервые в истории Центральной Азии в Ташкенте пройдет 150-я юбилейная ассамблея Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса РУз.

Источник: © РИА Новости

Данное мероприятие состоится 5−9 апреля 2025 года в Конгресс-холле в «Tashkent City». Ожидается участие около 2000 делегатов из 180 стран мира, 15 государств-наблюдателей, а также более 25 международных и межпарламентских организаций.

говорится в сообщении

Откроет мероприятие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ранее выступивший с инициативой о его проведении.

Основной темой предстоящей Ассамблеи станет «Парламентское движение за социальное развитие и справедливость». В ходе Ассамблеи будут обсуждаться такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда, поддержка социальной инклюзии, а также повышение участия уязвимых групп населения в процессе принятия решений.

говорится в сообщении

По итогам ассамблеи примут резолюцию МПС и Ташкентскую декларацию.

Напомним, что соглашение о проведении юбилейной ассамблеи в Ташкенте в прошлом году в рамках 148-й ассамблеи МПС подписали председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева и генсек Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.