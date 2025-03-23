Медведев прокомментировал «звонок» Макрона во время брифинга Зеленского

«Почему я это вспомнил? Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, ковёрный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как у нас в описанном случае», — заметил Медведев.