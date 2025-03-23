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Медведев прокомментировал «звонок» Макрона во время брифинга Зеленского

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский устроил цирк, изображая телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона во время брифинга, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

Ранее украинское агентство УНИАН сообщило, что во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому якобы позвонил Макрон. Зеленский ответил французскому лидеру, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить ему через 15−20 минут.

Комментируя сообщение, Медведев рассказал о случае, произошедшем в 1990-х годах во время заседания правления компании среднего уровня.

«Генеральный неожиданно для всех произносит: “Через пять минут мне позвонит премьер-министр”. И действительно — звонок. Он снимает трубку и коротко повелительным тоном говорит: “Да, господин председатель правительства, спасибо. Всё сделаем, позвоню вам!”. И резко бросает трубку. Присутствующие не знают, что сказать, находясь в… как бы помягче выразиться. А директор с видом триумфатора продолжает совещание. Кто звонил и по какому поводу, так никто, конечно, и не узнал», — написал Медведев.

Зампред Совбеза сравнил с этой историей ситуацию со звонком Макрона Зеленскому.

«Почему я это вспомнил? Такой же цирк, судя по всему, недавно устроил кровавый нарик, когда коротко и с достоинством показал, кто старший на арене, изображая разговор с Микроном. Типа, ты, Микрон, обожди маленько, мне сейчас некогда, я тебе перезвоню. Публика из массмедиа — в экзальтации, ковёрный клоун — в ударе. Кто звонил — узнать не удалось. Как у нас в описанном случае», — заметил Медведев.

Он также указал на то, что французская сторона на тему звонка Макрона ничего не сообщила, что и надо было Зеленскому.

«Печально это… Ведь от этого кривляющегося выродка зависит судьба миллионов людей на территории бывшей Украины», — написал Медведев.