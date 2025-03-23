«Это надолго»: В Кремле дали прогноз о будущем санкций

«Что сказал Путин, выступая на съезде РСПП? Никакие санкции не снимут. Санкции — это надолго. Это постоянные меры по сдерживанию России. Мы привыкли жить в условиях этих мер», — сказал представитель Крмеля.
Песков объяснил, что дальше России и её гражданам предстоит жить с санкциями, но стране всё равно важно развиваться несмотря ни на что.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что всего западные страны наложили на Россию 28595 санкций. Это количество превышает объём рестрикций, когда-либо объявленных против всех остальных стран.