«Это надолго»: В Кремле дали прогноз о будущем санкций

Санкции против России будут сопровождать страну ещё долгое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Но, по его словам, граждане РФ уже научились жить с этими ограничениями и им противодействовать.