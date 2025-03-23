Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

«Спецпосланник (президента США Дональда — ред.) Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать (Владимира — ред.) Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий. А ее условием, по словам Уиткоффа, должно быть продвижение к мирному решению конфликта», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом, считает Пушков, «США не намерены совсем бросать Украину, но хотят добиться прекращения конфликта и побудить ее — или заставить, если потребуется, — пойти на мирное урегулирование».
Парламентарий напомнил слова Уиткоффа о том, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну.
«Это и есть главная мотивация так называемого плана Трампа. При этом США нацелены на достижение договоренности о прекращении огня до 20 апреля», — отметил Пушков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признаёт, что сроки могут сместиться.