Пушков раскрыл цели США в отношении Украины

«Спецпосланник (президента США Дональда — ред.) Трампа Стив Уиткофф сообщил в интервью Такеру Карлсону, что он сказал европейским руководителям перестать настраивать (Владимира — ред.) Зеленского против мирного урегулирования, давая ему понять, что западная помощь будет продолжать поступать безо всяких условий. А ее условием, по словам Уиткоффа, должно быть продвижение к мирному решению конфликта», — написал сенатор в своем Telegram-канале.