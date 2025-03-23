Глава МИД Ирана заявил о невозможности возобновления ядерной сделки

Верховный лидер республики Аятолла Али Хаменеи на следующий день без указания конкретных личностей заявил, что страна не будет вести переговоры с теми, кто навязывает их из собственных интересов. После этого постпредство Ирана при ООН сообщило, что Тегеран не будет обсуждать идеи, которые ведут к ядерному разоружению страны.