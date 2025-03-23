Уиткофф рассказал об ожиданиях США от переговоров с Россией

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня», — заявил Уиткофф.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, ранее сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.